أمانة تبوك تضبط مستودعًا مخالفًا وتصادر 68 طنًا من المواد الغذائية

ضبطت أمانة منطقة تبوك، بالتعاون مع الضبط الميداني وهيئة الغذاء والدواء، مستودعًا مخالفًا يقوم بتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية والتلاعب بتواريخ صلاحيتها.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية رصدت المخالفات خلال جولات ميدانية مكثفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع، ومصادرة الكميات المضبوطة التي بلغت نحو (68) طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لإتلافها وفق الأنظمة المعتمدة.

وأكدت الأمانة استمرار تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المستهلك، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في تعزيز جودة وسلامة الغذاء في المنطقة.