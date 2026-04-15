Icon

برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر Icon تباين أسعار النفط وسط غموض الإمدادات Icon رسالة تحذير من آبل لغروك Icon طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة اليوم Icon إطلاق خدمة حاج بلا حقيبة لنقل أمتعة الحجاج من بلدانهم Icon أمطار ورياح على منطقة جازان حتى الثامنة مساء  Icon التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% خلال مارس Icon أمانة جازان تطرح 14 فرصة استثمارية في الدائر Icon جوجل تطلق تطبيقها الجديد لنظام ويندوز Icon تراجع أسعار الذهب اليوم  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
لتعزيز جودة الحياة وتنشيط الاستثمار

أمانة جازان تطرح 14 فرصة استثمارية في الدائر

الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
أمانة جازان تطرح 14 فرصة استثمارية في الدائر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

طرحت أمانة منطقة جازان، ممثلةً ببلدية محافظة الدائر، (14) فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة “فرص”، في خطوةٍ تستهدف تنشيط البيئة الاستثمارية، وتعزيز جودة الحياة في المحافظة.

وتنوّعت الفرص المطروحة لتشمل مجالاتٍ خدمية وترفيهية متعددة، من بينها إنشاء كافيهات، وحدائق عامة، وشاشات عرض، وملاعب رياضية، إلى جانب سوق شعبي ومشروعات صناعية، بما يتيح فرصًا متنوعة أمام المستثمرين ورواد الأعمال للدخول في مشاريع نوعية تلبي احتياجات المجتمع المحلي.

أمطار ورياح على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 

أمطار ورياح على منطقة جازان حتى المساء 

أمطار ورياح على منطقة جازان حتى المساء 

وأوضحت الأمانة أن طرح هذه الفرص يأتي ضمن جهودها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في المشروعات البلدية، بما يسهم في تطوير الخدمات البلدية وتحسين المشهد الحضري في محافظة الدائر.

وأكدت أن هذه الفرص تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

