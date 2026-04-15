أمانة جازان تطرح 14 فرصة استثمارية في الدائر

طرحت أمانة منطقة جازان، ممثلةً ببلدية محافظة الدائر، (14) فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة “فرص”، في خطوةٍ تستهدف تنشيط البيئة الاستثمارية، وتعزيز جودة الحياة في المحافظة.

وتنوّعت الفرص المطروحة لتشمل مجالاتٍ خدمية وترفيهية متعددة، من بينها إنشاء كافيهات، وحدائق عامة، وشاشات عرض، وملاعب رياضية، إلى جانب سوق شعبي ومشروعات صناعية، بما يتيح فرصًا متنوعة أمام المستثمرين ورواد الأعمال للدخول في مشاريع نوعية تلبي احتياجات المجتمع المحلي.

وأوضحت الأمانة أن طرح هذه الفرص يأتي ضمن جهودها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في المشروعات البلدية، بما يسهم في تطوير الخدمات البلدية وتحسين المشهد الحضري في محافظة الدائر.

وأكدت أن هذه الفرص تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.