أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران

الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٨ مساءً
أعلنت أمانة منطقة نجران عن طرح 35 فرصة استثمارية، في مواقع متعددة بمدينة نجران، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الاستثمارات بالمنطقة، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت الأمانة أن الفرص تشمل، إنشاء وتشغيل وصيانة 4 معامل لتدوير الإسفنج والمنتجات البلاستيكية وتصنيع الجلود، وإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير 4 حدائق، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة ملاعب رياضية وملعب كرة قدم قائم، وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع العربات المعلقة “تليفريك” بمتنزه الأمير جلوي، وإنشاء وتشغيل وصيانة معمل غازات طبية، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقعًا لتجميع الزيوت.
وتضمنت الفرص الاستثمارية كذلك، إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع سقا لاند التجاري الترفيهي، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع مدارس أهلية، وإنشاء وتشغيل وصيانة ألعاب الدبابات وركوب الخيل بمتنزه الأمير جلوي وحديقة الجبل بحي الفهد، إلى جانب إنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى البيت النجراني ومطعم ومقهى آخر، و 3 مستودعات ومخازن غذائية و 3 سيارات “فود ترك” بحديقة الملك سعود، و”فود ترك” آخر بحديقة الجبل، وقصر أفراح ومناسبات، و”كشك غذائي” ومشتل زراعي و 3 سيارات آيس كريم متنقلة.
ودعت المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.

