أمطار الربيع تنعش الغطاء النباتي في الشمالية وتبرز تنوعها البيئي

اكتست المواقع البرية في منطقة الحدود الشمالية بالغطاء النباتي المتنوّع، عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في إنبات النباتات البرية الموسمية، في مشاهد طبيعية عكست حيوية البيئة الصحراوية وتجدّد عناصرها مع موسم الربيع.

ورصدت عدسة “واس” انتشار عدد من النباتات البرية في الأودية والفياض والسهول، من أبرزها اللوز البري والسليح والحنوه، إلى جانب نباتات موسمية أخرى، شكّلت غطاءً نباتيًا متنوعًا يعكس ثراء البيئة الطبيعية التي تتميّز بها المنطقة خلال هذا الموسم.

ويُسهم هذا الانتعاش الربيعي في تعزيز التوازن البيئي، وتحسين المراعي الطبيعية، إضافة إلى جذب المهتمين بالطبيعة والرحلات البرية، في ظل ما تشهده المنطقة من تنوّع نباتي يتجدّد مع هطول الأمطار الربيعية.