أمطار غزيرة ورياح شديدة على الشمالية حتى العاشرة مساء 

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة يصحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من صباح يوم غد الاثنين وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساء من نفس اليوم.