أنظمة ذكية في ملاعب جدة تسهل تجربة مشجعي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026

تشهد ملاعب مدينة جدة المستضيفة لمنافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 حضوراً للتقنيات المتقدمة والأنظمة الذكية التي تهدف إلى تطوير تجربة الجماهير وتسهيل آلية الدخول والخروج من الملاعب، في وقت تستضيف فيه جدة الأدوار الإقصائية من البطولة خلال الفترة من 13 إلى 25 أبريل على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتعتمد الملاعب على منظومة تشغيلية متطورة تشمل حلولاً رقمية لتسهيل دخول الجماهير وتنظيم حركة المشجعين داخل المنشآت الرياضية، حيث أشاد الحضور بسهولة الوصول إلى المدرجات ووضوح اللوحات الإرشادية والخدمات الرقمية التي ساعدت على تسريع إجراءات الدخول والتنقل داخل الملعب.

ومن بين التقنيات المستخدمة في الملاعب، تقنيات التعرف والتحقق الرقمي لتسهيل الخدمات داخل الملعب، مثل الدخول أو الحصول على المعلومات، في خطوة تعكس توجه الملاعب السعودية نحو التحول إلى ملاعب رقمية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين تجربة الجماهير.



وفي المناطق المحيطة بالملاعب، خصصت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية مناطق ترفيهية تفاعلية مخصصة للجماهير، توفر أنشطة وتجارب رقمية تجمع بين الترفيه والتشجيع الرياضي، ما يعزز من تجربة الحضور ويخلق أجواء احتفالية تستقطب مشجعين من مختلف دول آسيا.

ومن أبرز الحلول التقنية التي ظهرت خلال البطولة تطبيق “أهلاً”، الذي يجمع خدمات التذاكر والمعلومات الخاصة بالمباريات والتنقل والوصول إلى الملاعب في تطبيق واحد، ما يجعل تجربة المشجع أكثر سهولة وسرعة طوال فترة البطولة، حيث تأتي هذه التقنيات ضمن جهود تطوير البنية التحتية الرياضية في المملكة، استعداداً لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى مثل كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034.