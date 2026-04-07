إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة نجران حتى المساء 

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، إنذارًا أحمر، منبِّهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.
وبحسب مركز الأرصاد، تكون الحالة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.