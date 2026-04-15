Icon

“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج “مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي” Icon “وقاء” يستعرض تقنية جديدة للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء Icon فورورد7: غاز البترول المسال المستخدم في الطهي النظيف.. حل مستدام وفعّال Icon غرفة جازان تُطلق “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية” Icon إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات Icon رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة Icon الرميان: استراتيجية صندوق الاستثمارات تستهدف بناء اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الثروة الوطنية للأجيال القادمة Icon تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية Icon راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية Icon توقّعات بهطول أمطار على منطقة الرياض حتى الخميس والمدني يحذر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
عقب فشل المحادثات التي جرت نهاية الأسبوع

إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات

الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تستقبل إيران الأربعاء وفدا باكستانيا برئاسة قائد الجيش عاصم منير، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، وذلك بعدما أفادت بأن التواصل مع واشنطن عبر إسلام آباد استمر عقب فشل المحادثات التي جرت نهاية الأسبوع.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أنّ الوفد الذي سيستقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهددت إيران، بفرض حصار بحري على البحر الأحمر الذي لا تملك حدودا مباشرة معها، في حال استمرار الحصار المفروض من الولايات المتحدة على موانئها والذي قالت طهران إنه قد يؤدي لخرق وقف إطلاق النار.

وفرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الاثنين، بعد فشل مفاوضاتها مع طهران في إسلام آباد السبت.

غير أن بيانات تتبّع حركة الملاحة الثلاثاء أظهرت أن عددا من السفن المغادرة للموانئ الإيرانية عبرت مضيق هرمز على رغم الحصار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

