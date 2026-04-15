إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات

تستقبل إيران الأربعاء وفدا باكستانيا برئاسة قائد الجيش عاصم منير، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، وذلك بعدما أفادت بأن التواصل مع واشنطن عبر إسلام آباد استمر عقب فشل المحادثات التي جرت نهاية الأسبوع.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أنّ الوفد الذي سيستقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهددت إيران، بفرض حصار بحري على البحر الأحمر الذي لا تملك حدودا مباشرة معها، في حال استمرار الحصار المفروض من الولايات المتحدة على موانئها والذي قالت طهران إنه قد يؤدي لخرق وقف إطلاق النار.

وفرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الاثنين، بعد فشل مفاوضاتها مع طهران في إسلام آباد السبت.

غير أن بيانات تتبّع حركة الملاحة الثلاثاء أظهرت أن عددا من السفن المغادرة للموانئ الإيرانية عبرت مضيق هرمز على رغم الحصار.