إيران تعيد ناقلتي نفط من مضيق هرمز ترفعان علمي بوتسوانا وأنجولا

أفادت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن القوات المسلحة الإيرانية أعادت اليوم الأحد، ناقلتي نفط ولم تسمح لهما بعبور مضيق هرمز.

وذكرت تسنيم أن هاتين الناقلتين، اللتين ترفعان علمي بوتسوانا وأنجولا، كانتا ترغبان في عبور المضيق، إلا أنهما “اضطرتا إلى تغيير مسارهما والتراجع بسبب التدخل السريع للقوات المسلحة الإيرانية”.

ويأتي هذا في أعقاب إعلان إيران أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى ترفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وأظهر موقع “مارين ترافيك” لتتبع السفن، في وقت سابق، عدم وجود سفن تعبر المضيق حاليا، على الرغم من أن العديد من السفن تبدو راسية في الخليج، وخاصة قبالة سواحل عُمان والإمارات.

وشهدت حركة الملاحة البحرية بعض التحركات عبر هذا الممر الملاحي الحيوي أمس السبت، إلا أنها تباطأت بشكل ملحوظ بعد إعلان طهران إغلاق الممر المائي.

وأفادت عدة سفن بتعرضها للقصف، كما أفادت ناقلة نفط بتعرضها لإطلاق نار من زوارق حربية إيرانية يوم السبت.