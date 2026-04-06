ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط مع بدء تعاملات اليوم، في ظل استمرار تأثر إمدادات النفط العالمية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.4 دولار، بما يعادل 2.2%، لتسجل 111.43 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة دولارات، بنسبة بلغت 2.7%، لتصل إلى 114.57 دولارًا للبرميل.