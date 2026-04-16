ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب في العاملات الفورية اليوم، 0.9% مدعومة بضعف الدولار، إلى 4830.66 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، تسليم يونيو، 0.6% إلى 4852.40 دولارًا.

ويقترب الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من شهر، مما يجعل السلع المقوّمة به، مثل الذهب، أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بالمعاملات الفورية 1.4% إلى 80.17 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.2% إلى 2134.55 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 1590.14 دولارًا.