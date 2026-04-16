علماء يتوصلون إلى تقنية حديثة لعلاج متلازمة داون “الذراعين” يبدأ اليوم.. اعتدال ليلي وارتفاع نهاري وأمطار في الأفق الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى له في 6 أسابيع رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن ستزيد الألم الاقتصادي لـ إيران نائب أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2026 وظائف شاغرة بـ شركة سيبراني وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين
ارتفعت أسعار الذهب في العاملات الفورية اليوم، 0.9% مدعومة بضعف الدولار، إلى 4830.66 دولارًا للأوقية (الأونصة).
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، تسليم يونيو، 0.6% إلى 4852.40 دولارًا.
ويقترب الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من شهر، مما يجعل السلع المقوّمة به، مثل الذهب، أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بالمعاملات الفورية 1.4% إلى 80.17 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.2% إلى 2134.55 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 1590.14 دولارًا.