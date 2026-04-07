Icon

ترامب: حضارة بأكملها ستندثر الليلة ولن تعود أبدًا Icon مجلس الشورى يوافق على اتفاقية توظيف العمالة بين السعودية ونيجيريا Icon الكباث.. لؤلؤة صيفية تتدلى من أشجار الأراك في جازان Icon ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية Icon السعودية تدين وتستنكر الاقتحام السافر لوزير في حكومة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 7 قطع عقارية بمنطقة مكة المكرمة الخميس Icon ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR Icon ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة للأنشطة البحرية في تبوك  Icon أسعار البنزين تقترب من مستوى قياسي في ألمانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

استقرار أسعار الذهب اليوم 

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢١ صباحاً
استقرار أسعار الذهب اليوم 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقرت أسعار ‌الذهب اليوم الثلاثاء، فانخفض في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4640.93 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0327 بتوقيت جرينتش.

في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4% إلى 4666.70 دولارًا.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوعين

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوعين

الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عامًا مع تلاشي آمال خفض الفائدة

الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عامًا مع تلاشي آمال خفض...

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 72.17 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1% إلى 1958.75 دولارًا، وخسر البلاديوم 0.5% إلى 1478.49 دولارًا.

وواصلت ⁠أسعار النفط مكاسبها، ⁠إذ استقرت ⁠فوق 110 دولارات للبرميل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوعين
السوق

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوعين

السوق