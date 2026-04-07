استقرار أسعار الذهب اليوم 

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، فانخفض في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4640.93 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0327 بتوقيت جرينتش.
في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4% إلى 4666.70 دولارًا.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 72.17 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1% إلى 1958.75 دولارًا، وخسر البلاديوم 0.5% إلى 1478.49 دولارًا.
وواصلت أسعار النفط مكاسبها، إذ استقرت فوق 110 دولارات للبرميل.