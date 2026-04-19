فترة يزداد فيها نمو الأشجار والنباتات البرية

اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول أقران الثالث ودلالة اقتراب انتهاء الربيع لدى أهل البادية

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٣ مساءً
المواطن - واس

شهدت سماء المملكة مساء اليوم اقتران نجوم الثريا مع القمر، في ظاهرة فلكية يُطلق عليها عند العرب “أقران الثالث”، وتُعد من العلامات الموسمية المرتبطة ببداية الشهر الثالث من الربيع، الذي يُعرف عند أهل البادية بـ”الربيع الصيفي”، وهي فترة يزداد فيها نمو الأشجار والنباتات البرية، خاصة إذا سبقتها الأمطار.

وتكتسب هذه الفترة أهمية لدى سكان البادية، إذ تسهم الأمطار السابقة لها في امتلاء القيعان والغدران بمياه الأمطار، مما يوفر موردًا مائيًا طبيعيًا، بالتزامن مع قرب دخول فصل الصيف وظهور النباتات الصيفية المهمة للرعي.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء محمد عناد الهزيمي، أن هذا الاقتران يُعرف في الموروث الشعبي بمسمّى “أقران ثالث ربيع ذالف”، في إشارة إلى اقتراب نهاية فصل الربيع وانحسار الأجواء الباردة، مبينًا أن يوم غدٍ الاثنين يمثل بداية “القران الثالث” الذي يعدّه أهل البادية مؤشرًا موسميًا لقرب انتهاء الربيع. وأشار إلى أن مدة هذا القران تمتد لنحو 27 يومًا.

ويُعد اقتران الثريا بالقمر من الظواهر الفلكية التي حظيت باهتمام العرب قديمًا، إذ اعتمدوا عليها في معرفة المواسم وتقلبات الطقس، ولا تزال تحظى باهتمام المهتمين بالفلك والموروث الشعبي حتى اليوم، بوصفها علامة طبيعية على انتقال الأجواء إلى مرحلة مناخية جديدة.

