Icon

جوازات منفذ جديدة عرعر تستقبل أولى طلائع حجاج العراق Icon ضبط 7,535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها Icon البحث عن العرجون.. من أنماط الرحلات البرية لدى أهالي القصيم Icon السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي Icon نادي الصقور السعودي يعلن مواعيد فعالياته لعام 2026 Icon طرح 9 فرص استثمارية في العقيق Icon الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس جيبوتي Icon رحلات المنطاد في العُلا.. تجربة تتجاوز الترفيه إلى استكشاف الطبيعة Icon منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة تُعلن جاهزيتها لموسم حج 1447 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

اقتران ظاهري بين الثريا والزهرة يزيّن سماء الشمالية بعد الغروب

الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٩ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشهد سماء منطقة الحدود الشمالية بعد غروب الشمس هذه الأيام مشهدًا فلكيًّا لافتًا، يتمثل في اقتران ظاهري جميل بين عنقود “الثريا” النجمي وكوكب “الزهرة”، في لوحة سماوية جذبت أنظار المهتمين برصد الظواهر الفلكية وهواة التصوير.
ويبدو كوكب الزهرة، المعروف بلمعانه الشديد، قريبًا بصريًّا من عنقود الثريا، أحد أشهر العناقيد النجمية المفتوحة التي تُرى بالعين المجردة، في مشهدٍ يعكس جمال السماء الصافية التي تتميز بها المنطقة خلال هذه الفترة.
ويستمر هذا الاقتران الظاهري يومين، ويتيح فرصة إضافية لهواة الرصد والتصوير الفلكي لمتابعة هذه الظاهرة ومشاهدتها في الأفق الغربي بعد الغروب مباشرة، في حال صفاء الأجواء وخلو السماء من السحب.
ويُعد الاقتران الظاهري من الظواهر الفلكية التي تحدث نتيجة اصطفاف الأجرام السماوية من منظور الراصد على الأرض، دون أن يكون هناك تقارب حقيقي بينها في الفضاء؛ مما يمنح المتابعين فرصة لمشاهدة مناظر سماوية مميزة في أوقات محددة من العام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

