الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على انخفاض.
وانخفض مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.16%) ليصل عند (613.88) نقطة، فيما تراجع مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (0.23%) ليصل عند مستوى (23749.49) نقطة.
وسجل مؤشر (كاك 40) الفرنسي خسائر بنسبة (0.29%)، ليصل إلى مستوى (8235.98) نقطة.