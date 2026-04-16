الأهلي يلاقي جوهور دار التعظيم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٢ مساءً
الأهلي يلاقي جوهور دار التعظيم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
المواطن - فريق التحرير

يتطلع نادي الأهلي السعودي حامل اللقب لمواصلة التقدم في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يلتقي غدًا نظيره جوهور دار التعظيم الماليزي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من نسخة 2025-2026.
ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة، والمحافظة على اللقب الذي يحمله، في ظل نتائجه الإيجابية خلال النسخة الحالية.

وكان الأهلي قد أنهى مرحلة الدوري في المركز الثاني ضمن منطقة الغرب برصيد 17 نقطة من ثمان مباريات، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادل في مباراتين، مقابل خسارة واحدة، قبل أن يتجاوز في دور الـ16 نظيره الدحيل القطري بنتيجة (1-0) بعد التمديد.

قد يهمّك أيضاً
مناطق ترفيهية تفاعلية لاستقبال جماهير دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة

توافد الأندية المشاركة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة إلى جدة

في المقابل، تأهل فريق جوهور دار التعظيم الماليزي إلى هذا الدور بعدما حل في المركز السادس ضمن منطقة الشرق برصيد 11 نقطة من ثمان مباريات، حقق خلالها ثلاثة انتصارات وتعادل في مباراتين، مقابل ثلاث خسائر، قبل أن يتفوق في دور الـ16 على فريق سانفريس هيروشيما الياباني بنتيجة (3-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يُذكر أن المواجهة تأتي ضمن الأدوار الإقصائية التي تعتمد على نظام خروج المغلوب، مما يعزز أهمية تحقيق نتيجة إيجابية لضمان بلوغ الدور نصف النهائي.

توافد الأندية المشاركة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة إلى جدة
الرياضة

توافد الأندية المشاركة في دور الـ16 من...

الرياضة
مناطق ترفيهية تفاعلية لاستقبال جماهير دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة
الرياضة

مناطق ترفيهية تفاعلية لاستقبال جماهير دوري أبطال...

الرياضة
يايسله: الأهلي يدخل مواجهة الدحيل بطموح المنافسة على اللقب
الرياضة

يايسله: الأهلي يدخل مواجهة الدحيل بطموح المنافسة...

الرياضة