Icon

أمُّ الأعشاب.. كنزٌ بيئيٌّ متجدد يُعزّز تنوّع الغطاء النباتي في براري رفحاء Icon الدراسة والتدريب عن بُعد غدًا في جامعة وتقني القصيم Icon طلائع الحجاج يصلون إلى البيت العتيق وسط منظومة خدمات متكاملة Icon سلمان للإغاثة يوزّع 25.000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة Icon القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب بنشر إعلانات بيع سندات أضاحي وهمية Icon الإطلالات الجبلية في مكة.. مشاهد بانورامية تعكس جمال المسجد الحرام وتستقطب هواة التصوير Icon  عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع مستشار الأمن القومي الهندي Icon سلمان للإغاثة يوزّع 2.080 بطانية في دير الزور بسوريا Icon تحذير من رياح هابطة تضرب طريق القصيم – المدينة السريع Icon التكوينات الصخرية تشكّل تناغمًا بصريًا مبهرًا على سواحل الوجه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
الإطلالات الجبلية في مكة.. مشاهد بانورامية تعكس جمال المسجد الحرام وتستقطب هواة التصوير

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٧ مساءً
المواطن - واس

تشكّل الإطلالات الجبلية في مكة المكرمة مواقع مميزة تمنح الزوار والأهالي والمعتمرين مشاهد بانورامية فريدة تكشف جمال المسجد الحرام واتساع ساحاته، في لوحة بصرية تجمع بين روحانية المكان وروعة الطبيعة الجبلية التي تحتضن العاصمة المقدسة، الأمر الذي جعلها وجهة يقصدها كثير من الزوار وهواة التصوير لرصد المشهد العام للحرم الشريف من زوايا مرتفعة.

وتنتشر في محيط مكة المكرمة عدد من المرتفعات الجبلية التي توفر إطلالات واسعة على المسجد الحرام، من أبرزها المرتفعات الواقعة في جبال خندمة وأجياد، إلى جانب بعض المواقع المطلة من أحياء العزيزية، حيث تمنح هذه المواقع مشاهد بانورامية تكشف حركة الطائفين والمصلين واتساع صحن المطاف وساحات الحرم، في مشهد يعكس جمال العمارة الإسلامية والتنظيم العمراني المحيط بالمسجد الحرام.

ويقصد هذه الإطلالات الجبلية عدد من أهالي مكة المكرمة والزوار والمعتمرين للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية والتأمل في المشهد العام للحرم الشريف، كما يجد فيها هواة التصوير والمصورون مواقع مناسبة لالتقاط الصور البانورامية للعاصمة المقدسة وتوثيق الحركة الدائمة حول المسجد الحرام.

وتزداد جاذبية هذه المواقع في أوقات الفجر والغروب وساعات الليل، حين تتلألأ أنوار المسجد الحرام في مشهد بصري مهيب يعكس روحانية المكان، ويمنح الزائر فرصة للتأمل في جمال المشهد العمراني الذي يحتضن المسجد الحرام في قلب مكة المكرمة.
وتعكس هذه الإطلالات طبيعة مكة المكرمة الجغرافية التي تشكلت عبر التاريخ حول المسجد الحرام، حيث تتوزع الأحياء والطرق بين المرتفعات والوديان في مشهد عمراني متفرد يجسد التحولات التطويرية التي شهدتها المدينة مع الحفاظ على طابعها الجبلي المميز.

وتسهم هذه المرتفعات في تعزيز حضور السياحة الطبيعية في مكة المكرمة، إذ تمثل متنفسًا طبيعيًا يقصده الأهالي والزوار، إلى جانب كونها مواقع تمنح إطلالات بانورامية فريدة للحرم الشريف، في تجربة تجمع بين الجمال الطبيعي وروحانية المكان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

السعودية

السعودية
السعودية

السعودية