الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 8.9% خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9% خلال فبراير الماضي بدعم 3 أنشطة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.
وعزت البيانات الارتفاع السنوي، إلى نمو أنشطة كل من التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات المياه، فيما تراجع المؤشر 0.2% على أساس شهري.
ارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 13.0% على أساس سنوي، نتيجة زيادة مستوى الإنتاج النفطي في السعودية خلال فبراير إلى 10.1 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بـ 8.9 مليون في شهر فبراير من العام السابق، فيما نما المؤشر 0.1% على أساس شهري.
كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي للصناعة التحويلية بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مدعوما بنمو أنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية،فيما على أساس شهري تراجع مؤشر الصناعة التحويلية 0.2%.