الجمعة ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٧ مساءً
البنتاغون يدرس معاقبة أعضاء بالناتو
المواطن - فريق التحرير

في ظل تصاعد التوتر بين إدارة دونالد ترامب وحلف حلف شمال الأطلسي، كشف مسؤول أميركي مطلع عن تداول رسالة بريد إلكتروني داخلية في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تتضمن مقترحات لمعاقبة بعض الدول الأعضاء التي يُعتقد أنها لم تدعم العمليات الأميركية ضد إيران.

وبحسب ما نقلته رويترز، تضمنت الخيارات المطروحة إجراءات تصعيدية، من بينها تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، إضافة إلى مراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة المملكة المتحدة بجزر فوكلاند.

وأشار المسؤول إلى أن المقترحات شملت أيضًا تقليص أدوار بعض الدول التي وُصفت بـ“صعبة المراس”، عبر استبعادها من مناصب قيادية أو مواقع مؤثرة داخل هيكل الحلف، في خطوة قد تعكس توجهًا لإعادة ترتيب موازين النفوذ داخل الناتو.

في المقابل، لم تتضمن الرسالة أي إشارات إلى إغلاق قواعد عسكرية أميركية في دول الحلف أو انسحاب الولايات المتحدة من الناتو، رغم التلميحات السابقة للرئيس الأميركي بشأن هذه الخيارات.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير دبلوماسية كشفت عن إعداد البيت الأبيض قائمة تصنيفية لدول الحلف، توصف بـ“الملتزمة” و“غير المتعاونة”، ضمن مساعٍ للضغط على الحلفاء ودفعهم إلى دعم السياسات الأميركية تجاه طهران.

 

