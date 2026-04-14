التأمينات: لا يمكن إصدار شهادة مدد وأجور للعاملين في النظام العسكري/المدني

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١١ صباحاً
التأمينات: لا يمكن إصدار شهادة مدد وأجور للعاملين في النظام العسكري/المدني
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إنه لا يمكن إصدار شهادة مدد وأجور للعاملين في النظام العسكري/المدني، حيث يتم إصدار الشهادة عن طريق جهة العمل، كما يمكن التأكد من حالة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية عبر الرابط التالي: https://url.gosi.gov.sa/emSci1eJ.

خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي

وأوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:

قد يهمّك أيضاً
#يهمك_تعرف | التأمينات: لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد

#يهمك_تعرف | التأمينات: لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد

#يهمك_تعرف | الجمع بين عمل خاضع للتأمينات وآخر للتقاعد غير مسموح

#يهمك_تعرف | الجمع بين عمل خاضع للتأمينات وآخر للتقاعد غير مسموح

  1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  2. اختيار الاشتراكات.
  3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
  4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

كذلك أكدت التأمينات أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

