منظومة النقل والخدمات اللوجستية تكمل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1447هـ

اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

التجارة تحجب متجرًا إلكترونيًا استغل صورًا شخصية لرموز الدولة للتسويق لمنتجاته التجارية

الجمعة ١٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٦ مساءً
حجبت وزارة التجارة متجرًا إلكترونيًا بعد رصد إعلانات إلكترونية ومنتجات معروضة تضمنت استغلاله لصور رموز وطنية ومسؤولي الدولة في التسويق لمنتجاته التجارية، مخالفًا لما نصت عليه الأنظمة.

وأوضحت الوزارة أن المخالفة تمثلت في استغلال المتجر صور الرموز الوطنية والمسؤولين في التسويق للتعاملات التجارية، وذلك استنادًا إلى التعميم الصادر للمنشآت التجارية، تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم (3587) وتاريخ 21/1/1440هـ، القاضي بمنع استخدام شعار الدولة وصور الرموز والمسؤولين في التعاملات التجارية، مشيرةً إلى أن الأنظمة تمنع استخدام صور الرموز والمسؤولين وأسمائهم في المطبوعات والسلع والمنتجات والنشرات الإعلامية والإهداءات الخاصة، باعتباره مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ الجولات الرقابية المستمرة على المتاجر الإلكترونية، لضبط مثل هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

