الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تمديد فترة التقديم على برنامج “الدبلوم العالي في التحكيم”، ضمن برامجها الهادفة إلى تأهيل الكوادر في مجال التحكيم، من خلال تزويدهم بالمعرفة الشرعية والنظامية اللازمة لممارسة التحكيم وفقًا للأنظمة المعتمدة.
ويهدف البرنامج إلى تنمية الكفاءات العلمية والتطبيقية في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، بما يمكّن الخريجين من التعامل مع القضايا التحكيمية، وتلبية احتياجات سوق العمل من المختصين، عبر إعداد كوادر قادرة على ممارسة التحكيم في القطاعات العدلية والمهنية المختلفة (الحر والمؤسسي)، إلى جانب الإسهام في تعزيز ثقافة التحكيم، ونشر الوعي بأهميته وسيلةً بديلةً لتسوية النزاعات، والإسهام في تخفيف الأعباء عن المحاكم.
واشترطت الجامعة للالتحاق بالبرنامج الحصول على شهادة جامعية من جامعة سعودية، أو من جامعة معترف بها، على ألا يقل تقدير المتقدم عن “جيد”، على أن تتم المفاضلة بين المتقدمين بناءً على اجتياز المقابلة الشخصية بحد أدنى (60) درجة، وفق درجة موزونة تُحتسب بنسبة (60%) لمعدل مرحلة البكالوريوس، و(40%) للمقابلة الشخصية.
وأوضحت أن آخر موعد للتقديم نهاية يوم الخميس 28 شوال 1447هـ، الموافق 16 أبريل 2026م، داعيةً الراغبين في الالتحاق إلى الاطلاع على شروط القبول والتسجيل عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.