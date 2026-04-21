الجامعة الإسلامية تعلن فتح التقديم على برامجها عبر منصة “ادرس في السعودية”

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، فتح باب التقديم على برامجها الأكاديمية للطلاب من مختلف دول العالم، عبر منصة «ادرس في السعودية»، وذلك للمنح الداخلية والخارجية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا.

وأوضحت الجامعة أن فترة استقبال الطلبات تمتد من 19 أبريل 2026م حتى 21 مايو 2026م، عبر المنصة الإلكترونية، التي تتيح الاطلاع على شروط القبول والتخصصات المتاحة وآلية التقديم.

وبيّنت أن البرامج الأكاديمية المقدمة تأتي ضمن مسارات تعليمية نوعية تسهم في تأهيل الطلبة علميًا ومعرفيًا، وإعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة مجتمعاتهم.

وأكدت أهمية الاطلاع شروط القبول والتخصصات المتاحة عبر المنصة الرسمية «ادرس في السعودية»، داعيةً الراغبين إلى استكمال متطلبات التسجيل خلال الفترة المحددة.

ويأتي ذلك ضمن إطار جهود الجامعة الإسلامية لتعزيز استقطاب الطلبة من مختلف دول العالم، ودعم التبادل الثقافي والعلمي، بما يسهم في ترسيخ رسالتها التعليمية ونشر المعرفة، ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم وتعزيز حضوره عالميًا.