Icon

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية Icon رسميًا.. أبها يفوز على الطائي ويصعد لدوري روشن الموسم المقبل Icon المملكة تُدشن رابع منافذ مبادرة “طريق مكة” بجمهورية إندونيسيا Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس لبنان Icon المرور يباشر حادث اصطدام شاحنة بمركبة في عسير Icon خالد بن سلمان يستعرض الشراكة السعودية الإيطالية وتعزيز التعاون مع وزير الدفاع الإيطالي Icon قوات أمن الحج تضبط مقيماً لنقله وافداً مخالفاً من حاملي التأشيرات Icon ترمب: تمديد وقف النار لحين الحصول على رد إيراني.. والحصار سيستمر Icon دوري أبطال آسيا.. ماتشيدا الياباني يهزم شباب الأهلي الإماراتي ويتأهل للنهائي Icon بموافقة الملك سلمان.. إقامة مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الثانية لدول قارة أفريقيا بالسنغال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الجامعة الإسلامية تعلن فتح التقديم على برامجها عبر منصة “ادرس في السعودية”

الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، فتح باب التقديم على برامجها الأكاديمية للطلاب من مختلف دول العالم، عبر منصة «ادرس في السعودية»، وذلك للمنح الداخلية والخارجية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا.

وأوضحت الجامعة أن فترة استقبال الطلبات تمتد من 19 أبريل 2026م حتى 21 مايو 2026م، عبر المنصة الإلكترونية، التي تتيح الاطلاع على شروط القبول والتخصصات المتاحة وآلية التقديم.

وبيّنت أن البرامج الأكاديمية المقدمة تأتي ضمن مسارات تعليمية نوعية تسهم في تأهيل الطلبة علميًا ومعرفيًا، وإعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة مجتمعاتهم.

وأكدت أهمية الاطلاع شروط القبول والتخصصات المتاحة عبر المنصة الرسمية «ادرس في السعودية»، داعيةً الراغبين إلى استكمال متطلبات التسجيل خلال الفترة المحددة.

ويأتي ذلك ضمن إطار جهود الجامعة الإسلامية لتعزيز استقطاب الطلبة من مختلف دول العالم، ودعم التبادل الثقافي والعلمي، بما يسهم في ترسيخ رسالتها التعليمية ونشر المعرفة، ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم وتعزيز حضوره عالميًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

