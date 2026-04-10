الجامعة الإسلامية تعلن فتح القبول في برنامج الدبلوم العالي لتعليم اللغة العربية

الجمعة ١٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فتح باب القبول في برنامج “الدبلوم العالي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها”، وذلك ضمن برامج الدراسات العليا التي تهدف إلى إعداد كوادر متخصصة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بما يسهم في نشر اللغة العربية وتعزيز حضورها محليًا وعالميًا.
ويُعنى البرنامج بإعداد متخصصين مؤهلين علميًا ومهنيًا في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، إلى جانب دعم توجهات الجامعة في التوسع ببرامج تعليم العربية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال توفير كوادر تدريسية وتدريبية مؤهلة في هذا المجال، وتأهيل الخريجين ميدانيًا وفق أحدث الأساليب التعليمية.
ويستهدف البرنامج خريجي مرحلة البكالوريوس في تخصصات اللغة العربية، والدراسات الإسلامية، وعلم اللغة التطبيقي، فيما تبلغ مدة الدراسة فصلين دراسيين بإجمالي (36) ساعة دراسية، بنظام الانتظام، وبنمط حضوري، وتُقدم الدراسة باللغة العربية.
ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق إلى الاطلاع على شروط القبول والتسجيل عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

قد يهمّك أيضاً
بدء القبول بالدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية بالجامعة الإسلامية

بدء القبول بالدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية بالجامعة الإسلامية

الجامعة الإسلامية تعلن فتح باب القبول في برامج الدبلوم العالي للعام الجامعي 1448هـ

الجامعة الإسلامية تعلن فتح باب القبول في برامج الدبلوم العالي للعام الجامعي...

إقرأ المزيد

بدء القبول بالدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية بالجامعة الإسلامية
السعودية

بدء القبول بالدبلوم العالي في القضاء والسياسة...

السعودية
الجامعة الإسلامية تعلن فتح باب القبول في برامج الدبلوم العالي للعام الجامعي 1448هـ
السعودية

الجامعة الإسلامية تعلن فتح باب القبول في...

السعودية