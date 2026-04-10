الجامعة الإسلامية تعلن فتح القبول في برنامج الدبلوم العالي لتعليم اللغة العربية

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فتح باب القبول في برنامج “الدبلوم العالي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها”، وذلك ضمن برامج الدراسات العليا التي تهدف إلى إعداد كوادر متخصصة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بما يسهم في نشر اللغة العربية وتعزيز حضورها محليًا وعالميًا.

ويُعنى البرنامج بإعداد متخصصين مؤهلين علميًا ومهنيًا في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، إلى جانب دعم توجهات الجامعة في التوسع ببرامج تعليم العربية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال توفير كوادر تدريسية وتدريبية مؤهلة في هذا المجال، وتأهيل الخريجين ميدانيًا وفق أحدث الأساليب التعليمية.

ويستهدف البرنامج خريجي مرحلة البكالوريوس في تخصصات اللغة العربية، والدراسات الإسلامية، وعلم اللغة التطبيقي، فيما تبلغ مدة الدراسة فصلين دراسيين بإجمالي (36) ساعة دراسية، بنظام الانتظام، وبنمط حضوري، وتُقدم الدراسة باللغة العربية.

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق إلى الاطلاع على شروط القبول والتسجيل عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.