الجامعة الإسلامية تعلن موعد الاختبار التحريري لبرامج الدبلوم العالي

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم موعد الاختبار التحريري التخصصي للقبول في برامج الدبلوم العالي للعام 1448هـ، وذلك يوم الأحد 9 ذو القعدة 1447هـ الموافق 26 أبريل 2026م.
وبيّنت الجامعة أن من أبرز البرامج المتاحة: الدبلوم العالي في الدعوة والثقافة، والدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية، والدبلوم العالي في التوجيه والإرشاد، والدبلوم العالي في المهارات اللغوية، والدبلوم العالي في الإعلام والاتصال، إضافة إلى الدبلوم العالي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
ودعت الجامعة المتقدمين إلى مراجعة حساباتهم في بوابة القبول الإلكتروني، والتأكد من حالة الطلب (مرشح مبدئي)، إلى جانب الاطلاع على التعليمات الواردة عبر البريد الإلكتروني المسجل استعدادًا لأداء الاختبار.
وأوضحت أن الاختبار سيُعقد في عدد من مقار الكليات والمعاهد بالجامعة، كما أكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة.