ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع | وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة | وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة | 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا | وظائف شاغرة بشركة طيران أديل | المركز الإعلامي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة يوفر بيئة عمل متكاملة للصحفيين والمصورين | تعليق الدراسة الحضورية في كافة كليات جامعة حفر الباطن | السعودية للطاقة: رياح شديدة تتسبب بسقوط أعمدة كهربائية في رياض الخبراء دون إصابات | استدعاء 6,341 كوبًا زجاجيًا بسبب مخاطر صحية | اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول أقران الثالث ودلالة اقتراب انتهاء الربيع لدى أهل البادية

الجامعة الإسلامية تعلن موعد الاختبار التحريري لبرامج الدبلوم العالي

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٦ مساءً
المواطن - واس

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم موعد الاختبار التحريري التخصصي للقبول في برامج الدبلوم العالي للعام 1448هـ، وذلك يوم الأحد 9 ذو القعدة 1447هـ الموافق 26 أبريل 2026م.

وبيّنت الجامعة أن من أبرز البرامج المتاحة: الدبلوم العالي في الدعوة والثقافة، والدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية، والدبلوم العالي في التوجيه والإرشاد، والدبلوم العالي في المهارات اللغوية، والدبلوم العالي في الإعلام والاتصال، إضافة إلى الدبلوم العالي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى مراجعة حساباتهم في بوابة القبول الإلكتروني، والتأكد من حالة الطلب (مرشح مبدئي)، إلى جانب الاطلاع على التعليمات الواردة عبر البريد الإلكتروني المسجل استعدادًا لأداء الاختبار.

وأوضحت أن الاختبار سيُعقد في عدد من مقار الكليات والمعاهد بالجامعة، كما أكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة.

