الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن موعد فتح القبول في برامج الماجستير

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية موعد فتح باب القبول للراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير الأكاديمية والتنفيذية للعام الجامعي 1448هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحدة في موقع الجامعة الإلكتروني، خلال الفترة من 8 إلى 18 أبريل 2026م.

وتطرح الجامعة هذا العام مجموعة من البرامج النوعية، حيث تقدم كلية العلوم الإدارية والمالية برامج: ماجستير إدارة الأعمال، والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وماجستير التسويق الرقمي، كما تطرح كلية الحوسبة والمعلوماتية برنامجي ماجستير الأمن السيبراني، وماجستير علوم البيانات.

وفي المجال الصحي تقدم كلية العلوم الصحية، برنامجي ماجستير إدارة الرعاية الصحية، والماجستير التنفيذي في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، بما يسهم في إعداد قيادات مؤهلة في الإدارة والسياسات الصحية، كما تطرح كلية العلوم والدراسات النظرية برنامج ماجستير تقنيات الترجمة، الذي يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات التقنية الحديثة في مجالات الترجمة المتخصصة.

وأوضحت عميدة الدراسات العليا والبحث والابتكار بالجامعة السعودية الإلكترونية، الدكتورة نسرين بنت سعدي فرحة، أن برامج الماجستير في الجامعة صُممت بما يواكب متطلبات سوق العمل، من خلال التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقات العملية، والتركيز على المهارات المستقبلية في مجالات التقنية والإدارة والصحة، بما يعزز تأهيل كوادر وطنية قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا.

ودعت الراغبين في التقديم إلى زيارة بوابة القبول الموحدة عبر الموقع الإلكتروني للاطلاع على التفاصيل والشروط، مؤكدةً أن التسجيل متاح حصريًا من خلال بوابة القبول، وأن الجامعة لا تتحمل مسؤولية أي طلب يتم تقديمه خارج إطار هذه البوابة الرقمية، كما أتاحت إمكانية التواصل عبر منصة “صلة” لإدارة رعاية المستفيدين بالجامعة.