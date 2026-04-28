الجيش اللبناني يعلن إصابة 2 من عناصره إثر استهداف إسرائيلي

الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
الجيش اللبناني يعلن إصابة 2 من عناصره إثر استهداف إسرائيلي
المواطن - فريق التحرير

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، إصابة اثنين من عناصره بعد تعرض إحدى دورياته لاستهداف من قِبل جيش الاحتلال.

وقال الجيش اللبناني في بيان له اليوم: «إصابة عسكريَّين بجروح جراء استهداف إسرائيلي معادٍ لدورية للجيش، مع عناصر من الدفاع المدني وجرافتين مدنيتين في بلدة مجدل زون – صور أثناء عملية إنقاذ مواطنين».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت بين حكومتي الجانبين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.

وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.

ورغم إعلان “حزب الله” اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون “شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً” من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.

