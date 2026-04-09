الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى وجهات جديدة عبر مطار الدمام

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، استئناف رحلاتها التجارية من مدينة تشيناي الهندية والعاصمة الفرنسية باريس وإليهما، عبر مطار الدمام في المملكة خلال أيام، وذلك ضمن سلسلة وجهات أطلقتها تزامنًا مع التطورات الراهنة في البلاد والمنطقة.

وأفادت الشركة -بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية- أن استئناف هاتين الوجهتين يأتي ضمن سلسلة وجهات أطلقتها الشركة، مؤكدة مواصلة العمل وفق منظومة تشغيلية متكاملة تضمن توفير خيارات سفر مرنة وآمنة للمسافرين، والحرص على رفع كفاءة العمليات التشغيلية.