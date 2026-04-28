الخليج يتغلّب على النجمة بثلاثية في دوري روشن

تغلّب فريق الخليج على ضيفه النجمة بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أُقيم اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وسجّل أهداف الخليج كلٌّ من جوشوا كينغ في الدقيقتين 7 و52، وباولو فيرنانديز في الدقيقة 59، فيما جاء هدف النجمة الوحيد عن طريق لاعب الخليج أنتوني موريس بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 16.
وبهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمّد رصيد النجمة عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.