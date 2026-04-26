الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يتعادل مع تورينو

أهدر إنتر ميلان (المتصدر) تقدمه بهدفين، ليكتفي بالتعادل الإيجابي 2-2 مع مضيفه تورينو، اليوم، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبدأ إنتر في طريقه لتحقيق فوز سهل بعد أن سجل ماركوس تورام الهدف الأول في الدقيقة الـ23، ثم ضاعف يان بيسيك تقدم فريقه في الدقيقة الـ61 (بعد 16 دقيقة من بداية الشوط الثاني)، لكن تورينو نجح في العودة إلى المباراة؛ حيث قلص “دوفان زاباتا” الفارق قبل 20 دقيقة من النهاية، قبل أن يدرك نيكولا فلاسيتش التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ79.

ورفع إنتر رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول، بفارق 10 نقاط عن نابولي (صاحب المركز الثاني) الذي فاز على كريمونيزي برباعية نظيفة يوم الجمعة الماضي، بينما رفع تورينو رصيده إلى 41 نقطة في المركز الـ13.