حذر من سيطرة سياسات عشوائية على المشهد وتأثيرها السلبي على المنطقة

الرئيس السوري: ليس لدينا علاقات مع إيران.. وإذا استُهدفنا سوف نرد

الأربعاء ١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده ليس لديها علاقات رسمية مع إيران، وفي حال تم “استهدافنا فسوف نجبر على الرد”.

وحذر الشرع، خلال مشاركته في جلسة حوارية في المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” في العاصمة البريطانية لندن اليوم الثلاثاء: “من سيطرة سياسات عشوائية على المشهد وتأثيرها السلبي على المنطقة ودول الخليج، هناك ظروف تاريخية تتعرض لها المنطقة لكن منذ اللحظة الأولى حاولنا النأي بسوريا بعيدا عما يجري من توترات، نحاول أن نقيس الأمور بطريقة دقيقة كي لا يتم استهدافنا فنجبر على الرد على الاستهداف”.

إسرائيل تعاملت مع سوريا سلبيًا

وأكد الشرع، أن “إسرائيل تعاملت مع سوريا بشكل سلبي وحاولنا من خلال الحوار والنقاش الوصول إلى نقاط جيدة لكن في اللحظات الأخيرة تغير كل شيء”.

وفي رده على سؤال حول علاقته مع تنظيم القاعدة، أضاف: “لم أتفق مع سياسات القاعدة ولم أكن مع قناعاتهم لذلك لم أستمر معهم”.

وحول رؤيته لمستقبل بلاده، قال الشرع: “نتبنى نهجا مختلفا في سوريا لتجنب تكرار أخطاء التجارب السابقة وسوريا لديها وحدة حال مع غزة وعانت كما عانى أهل غزة، ووضعنا معايير لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا على مدى 14 عاماً”.

وشدد الشرع، أن من “أولويات السياسة السورية هي العدالة الانتقالية التي تحتاج إلى بناء مؤسسي ومرجع قانوني واضح لكل الناس حتى تتم محاسبة كل من ارتكب الجرائم، وسوريا كانت معزولة عن العالم في الفترة الماضية واتخذنا وسائل عديدة لإخراجها من العزلة وعودة اللاجئين السوريين مرتبطة بإعادة إعمار سوريا”.

وتابع: “نحن جزء ممن وقعت عليهم جرائم النظام البائد”.

حوار وطني في سوريا

وأضاف أنه “بالنسبة للشأن الداخلي في سوريا فقد أجرينا حوارا وطنياً نتجت عنه توصيات وكذلك الإعلان الدستوري وأجرينا انتخابات مجلس الشعب حيث ستبدأ جلسته الأولى الشهر القادم وفي نهاية الفترة الانتقالية سنكون قد مهدنا لانتخابات حرة في سوريا وحول ضبط الأوضاع في سوريا”.

وأكد الشرع: “منذ وصولنا إلى دمشق تم حصر السلاح بيد الدولة وفرض سيادة القانون فلا يصلح أن تكون في سوريا فصائل وجماعات مسلحة والشعب السوري بحاجة إلى إرساء دعائم الاستقرار وعودة اللاجئين إلى سوريا”.

وأشار إلى أن “قواعد روسيا في سوريا سيتم تحويلها إلى مراكز لتدريب الجيش السوري”.

لقاءات متميزة في بريطانيا

وحول زيارته إلى أوروبا، قال الشرع: “بريطانيا ساهمت في دعم سوريا ورفع العقوبات عن الشعب السوري وأجرينا اليوم لقاءات مثمرة ستعزز العلاقات بشكل أكبر”.

وحول العلاقات السورية الروسية، أضاف: “هناك علاقات تاريخية بين روسيا وسوريا وأن تكون في البيت الأبيض وفي يوم آخر تكون في الكرملين فهذا دليل على نشاط الدبلوماسية السورية”.

ووصل الرئيس السوري، إلى اللملكة المتحدة أمس ضمن زيارته إلى بريطانيا في إطار جولة حملته إلى ألمانيا وهي الزيارة الأولى له إلى ألمانيا وبريطانيا.

