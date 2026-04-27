الرئيس العراقي يكلّف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة

كلّف نزار آميدي، مرشّح الكتلة الأكبر علي الزيدي، بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك عقب إعلان الإطار التنسيقي العراقي ترشيحه رسميًا لرئاسة مجلس الوزراء.

وأكد آميدي، في بيان نشر عبر منصة إكس، أن التكليف يأتي استنادًا إلى المسؤوليات الدستورية، مشيرًا إلى إنجاز المرحلة الثالثة من الاستحقاق الدستوري، معربًا عن أمله في نجاح الزيدي بتشكيل حكومة قوية تمثل جميع العراقيين، داعيًا القوى السياسية إلى دعمه وتسريع استكمال هذا الاستحقاق.

وفي بيان منفصل، أوضح الإطار التنسيقي أنه عقد اجتماعًا في القصر الحكومي ببغداد، شدد خلاله على أهمية استمرار مؤسسات الدولة، مشيدًا بأداء حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال السنوات الماضية، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية، وتعزيز مسار التنمية واستعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية.

كما ثمّن الإطار مواقف كل من نوري المالكي والسوداني لتنازلهما عن الترشح، معتبرًا ذلك خطوة لتجاوز الانسداد السياسي وتغليب المصلحة الوطنية.

وأشار البيان إلى أنه بعد مناقشة عدد من الأسماء، تم اختيار الزيدي مرشحًا للإطار التنسيقي، بصفته الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لتولي منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.