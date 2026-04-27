السحب تزين سماء مكة المكرمة في مشهدٍ يخطف الأنظار

شهدت سماء العاصمة المقدسة خلال الساعات الماضية انتشار سحبٍ متفرقة ومتوسطة الارتفاع، رسمت أشكالًا متناسقة فوق الجبال والأحياء، في منظرٍ بصري يبرز جمال الطبيعة وتنوّع ملامحها، في لوحة طبيعية تعكس روعة المشهد وتفرّده.



وأضفت السحب المتناثرة ظلالًا متحركة على تضاريس مكة المكرمة، لتشكّل لوحة فنية تتناغم فيها السماء مع الأرض، وتعكس الخصائص الجغرافية المميزة للمدينة التي تحتضن مكانةً دينية سامية.

ويحرص الأهالي والزوار على توثيق مثل هذه المشاهد عبر الصور ومقاطع الفيديو، لما تحمله من جماليات طبيعية تضفي بعدًا بصريًا مميزًا على الحياة اليومية، وتبرز تنوع المشهد البيئي في مناطق المملكة.