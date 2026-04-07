السعودية تدين وتستنكر الاقتحام السافر لوزير في حكومة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى

انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 7 قطع عقارية بمنطقة مكة المكرمة الخميس ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة للأنشطة البحرية في تبوك أسعار البنزين تقترب من مستوى قياسي في ألمانيا المرور: مباشرة حادث بريدة واستكمال الإجراءات النظامية بحق المتسبب 22 معدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتقييم حالة الطرق في تبوك أجواء غائمة وعوالق ترابية على مكة المكرمة فرص استثمارية سعودية أوزبكية واعدة في مكة المكرمة الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن موعد فتح القبول في برامج الماجستير
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات واستنكارها للاقتحام السافر الذي قام به وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحماية من قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى الشريف، مؤكدةً رفضها التام لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية والتعدي على حرمة المقدسات الإسلامية واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.
وقالت الوزراة في بيان لها: “تشدد المملكة على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الانتهاكات والتعديات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والمواقع المقدسة والتاريخية في فلسطين المحتلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ومحاسبة الاحتلال جراء هذه الممارسات المتكررة والشنيعة”.