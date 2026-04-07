السعودية تدين وتستنكر الاقتحام السافر لوزير في حكومة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٨ مساءً
السعودية تدين وتستنكر الاقتحام السافر لوزير في حكومة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات واستنكارها للاقتحام السافر الذي قام به وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحماية من قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى الشريف، مؤكدةً رفضها التام لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية والتعدي على حرمة المقدسات الإسلامية واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.

وقالت الوزراة في بيان لها: “تشدد المملكة على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الانتهاكات والتعديات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والمواقع المقدسة والتاريخية في فلسطين المحتلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ومحاسبة الاحتلال جراء هذه الممارسات المتكررة والشنيعة”.

السعودية تُحقق تقدمًا نوعيًا في متوسط العمر المتوقع إلى 79.9 عامًا

السعودية وروسيا و6 دول تُعدل الإنتاج وتؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية

