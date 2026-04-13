Icon

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان Icon “سبيس إكس” تطلق سفينة الشحن “سيغنوس” إلى محطة الفضاء الدولية Icon ترامب يهاجم بابا الفاتيكان بسبب موقفه من حرب إيران Icon اليوم.. الهلال يلتقي السد القطري في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا للنخبة Icon “السقيفة” تطلق برنامج المهارات النوعية بالجامعة الإسلامية Icon أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في أسبوع Icon طقس الاثنين.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق Icon ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران Icon الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

“السقيفة” تطلق برنامج المهارات النوعية بالجامعة الإسلامية

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت شركة السقيفة لتطوير الأعمال الذراع الاستثماري للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، برنامج “المهارات النوعية”, بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية الوطنية التي تسعى إلى تمكين العمل الخيري في المدينة المنورة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المستفيدين من خلال تقديم حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في تأهيلهم وتمكينهم لمستقبل مهني واعد، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل.

ويتضمن البرنامج عددًا من المسارات التدريبية النوعية، من أبرزها التأهيل التقني للباحث الشرعي، وتأهيل معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتنمية المهارات الإعلامية، إلى جانب برنامج إدارة المشاريع بمنهجية (P3)، وبرنامج تدريب المدربين (TOT).

ويأتي البرنامج في إطار الجهود المشتركة لتعزيز قدرات المستفيدين، وتزويدهم بالمهارات التطبيقية والمعرفية التي تسهم في رفع كفاءتهم المهنية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية، وتمكينها من المنافسة في سوق العمل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

