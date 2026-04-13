“السقيفة” تطلق برنامج المهارات النوعية بالجامعة الإسلامية

أطلقت شركة السقيفة لتطوير الأعمال الذراع الاستثماري للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، برنامج “المهارات النوعية”, بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية الوطنية التي تسعى إلى تمكين العمل الخيري في المدينة المنورة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المستفيدين من خلال تقديم حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في تأهيلهم وتمكينهم لمستقبل مهني واعد، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل.

ويتضمن البرنامج عددًا من المسارات التدريبية النوعية، من أبرزها التأهيل التقني للباحث الشرعي، وتأهيل معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتنمية المهارات الإعلامية، إلى جانب برنامج إدارة المشاريع بمنهجية (P3)، وبرنامج تدريب المدربين (TOT).

ويأتي البرنامج في إطار الجهود المشتركة لتعزيز قدرات المستفيدين، وتزويدهم بالمهارات التطبيقية والمعرفية التي تسهم في رفع كفاءتهم المهنية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية، وتمكينها من المنافسة في سوق العمل.