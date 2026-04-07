الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR

تتجلّى في رحاب المسجد الحرام ملامح التحول الرقمي في منظومة الخدمات الدينية، عبر توظيف التقنيات الحديثة التي تسهم في تسهيل رحلة القاصدين والمعتمرين، وتمكّنهم من الوصول إلى باقة متنوعة من الخدمات الإرشادية والعلمية المقدمة داخل المسجد الحرام.

وأتاحت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي منصة بوابة القاصد من خلال استخدام تقنيات الاستجابة السريعة (QR) في عدد من المواقع داخل المسجد الحرام، بما يمكّن الزوار والمعتمرين من الوصول المباشر إلى خدمات الرئاسة ومنصاتها الرقمية بسهولة ويسر، وذلك من خلال مسح الرمز عبر الهواتف الذكية.

وتتيح هذه التقنية للقاصدين الاطلاع على مجموعة من الخدمات الدينية والإرشادية، التي تشمل الدروس العلمية، والبرامج التوعوية، والمحتوى الإثرائي بلغات متعددة، إلى جانب الإرشادات التي تعين الزوار على أداء عباداتهم وفق منهج وسطي يعزز الطمأنينة والسكينة في أروقة المسجد الحرام.

ويأتي توظيف هذه التقنيات ضمن منظومة التحول الرقمي التي تعمل الرئاسة على تعزيزها في المسجد الحرام، بما يسهم في تطوير أدوات التواصل مع القاصدين، وإيصال الرسائل التوعوية والدروس العلمية بوسائل عصرية تتواكب مع التطورات التقنية المتسارعة.

كما يعكس هذا التوجه حرص الجهات المعنية على تسخير التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، وتيسير وصولهم إلى مصادر المعرفة الشرعية الموثوقة، بما يعزز جودة التجربة الإيمانية داخل المسجد الحرام، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للقاصدين من مختلف دول العالم.