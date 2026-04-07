Icon

الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR Icon ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة للأنشطة البحرية في تبوك  Icon أسعار البنزين تقترب من مستوى قياسي في ألمانيا Icon المرور: مباشرة حادث بريدة واستكمال الإجراءات النظامية بحق المتسبب Icon 22 معدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتقييم حالة الطرق في تبوك Icon أجواء غائمة وعوالق ترابية على مكة المكرمة Icon فرص استثمارية سعودية أوزبكية واعدة في مكة المكرمة Icon الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن موعد فتح القبول في برامج الماجستير Icon الأفواج الأمنية تقبض على شخصَيْن لترويجهما 75 كيلو حشيش في جازان Icon الحريد.. حكاية يرويها البحر على شاطئ الحصيص في كل عام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تتيح للقاصدين الاطلاع على مجموعة من الخدمات

الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٦ مساءً
المواطن - واس

تتجلّى في رحاب المسجد الحرام ملامح التحول الرقمي في منظومة الخدمات الدينية، عبر توظيف التقنيات الحديثة التي تسهم في تسهيل رحلة القاصدين والمعتمرين، وتمكّنهم من الوصول إلى باقة متنوعة من الخدمات الإرشادية والعلمية المقدمة داخل المسجد الحرام.

وأتاحت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي منصة بوابة القاصد من خلال استخدام تقنيات الاستجابة السريعة (QR) في عدد من المواقع داخل المسجد الحرام، بما يمكّن الزوار والمعتمرين من الوصول المباشر إلى خدمات الرئاسة ومنصاتها الرقمية بسهولة ويسر، وذلك من خلال مسح الرمز عبر الهواتف الذكية.

وتتيح هذه التقنية للقاصدين الاطلاع على مجموعة من الخدمات الدينية والإرشادية، التي تشمل الدروس العلمية، والبرامج التوعوية، والمحتوى الإثرائي بلغات متعددة، إلى جانب الإرشادات التي تعين الزوار على أداء عباداتهم وفق منهج وسطي يعزز الطمأنينة والسكينة في أروقة المسجد الحرام.

ويأتي توظيف هذه التقنيات ضمن منظومة التحول الرقمي التي تعمل الرئاسة على تعزيزها في المسجد الحرام، بما يسهم في تطوير أدوات التواصل مع القاصدين، وإيصال الرسائل التوعوية والدروس العلمية بوسائل عصرية تتواكب مع التطورات التقنية المتسارعة.

كما يعكس هذا التوجه حرص الجهات المعنية على تسخير التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، وتيسير وصولهم إلى مصادر المعرفة الشرعية الموثوقة، بما يعزز جودة التجربة الإيمانية داخل المسجد الحرام، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للقاصدين من مختلف دول العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

