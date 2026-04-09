الشيباني: سوريا عانت من تدخل إيراني لعقود ولن نعود ساحة صراع

شدد وزير الخارجية السورية، أسعد الشيباني، الخميس، على أن دمشق مازالت متمسكة بمبدأ النأي عن الحرب المستعرة بالشرق الأوسط.
وقال الشيباني، في مؤتمر مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان من أنقرة، أن سوريا عانت لأكثر من 14 سنة من عبث إيران وميليشياتها، مشدداً على أن التدخل الإيراني أرهق الواقع السوري ونتج عن ذلك مليون ضحية، و15 مليون سوري بين نازح ولاجئ.
كما أكد أن البنية التحتية تعاني اليوم من 4 ملايين منزل مهدم، وآلاف المفقودين شاهدون على تلك الجرائم.
وشدد على أن سوريا قامت بتعزيز قواتها على الحدود حتى لا تعود مسرحاً للصراع.
رغم ذلك، رحب الشيباني بالهدنة المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران، داعياً لوضع أسس راسخة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أعلن عن وقوف بلاده إلى جانب الدول العربية التي تعرضت لقصف غير مبرر، مؤكداً دعمها لحصر السلاح بيد الدولتين العراقية واللبنانية.
وكشف أن سوريا تعمل على إعادة تنشيط موانئها لربطها بدول المنطقة، مما يساهم في فك الخناق عن الإقليم بأكمله.