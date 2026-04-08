المركز الوطني لسلامة النقل: 6 حالات وفاة بحادث تصادم في الرياض | هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية توضح ضوابط الرعي المحدثة | "البيئة" تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق المحلية بالمملكة | البرلمان العربي: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة على لبنان محاولة جديدة لجر المنطقة لفوضى شاملة | 254 قتيلاً و1165 جريحاً في أعنف قصف إسرائيلي على لبنان | باكستان تدين استهداف القنصلية الكويتية في البصرة | الأمم المتحدة تدعو للتصرف بحسن نية للوصول لاتفاق شامل بين أمريكا وإيران

العُلا ضمن القائمة النهائية لجوائز الإنتاج العالمية 2026 في فئة “مدينة الأفلام”

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أُدرجت محافظة العُلا ضمن القائمة النهائية للمرشحين في فئة “مدينة الأفلام 2026”، ضمن جوائز الإنتاج العالمية 2026 (Global Production Awards) التي تنظمها مجلة “Screen International” المتخصصة في صناعة السينما، بالتزامن مع مهرجان كان السينمائي، في خطوة تعكس تصاعد حضور العُلا على خارطة الإنتاج السينمائي العالمية.
وتُعد هذه الجوائز من أبرز الجوائز المهنية الدولية التي تُعنى بتكريم التميز في مواقع التصوير والبنية التحتية للإنتاج والمدن السينمائية، بمشاركة نخبة من خبراء صناعة الأفلام حول العالم، ما يمنحها مكانة معتبرة داخل القطاع السينمائي عالميًا.
ويعزز وصول العُلا إلى القائمة النهائية مكانتها كوجهة جاذبة لصنّاع الأفلام، في ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية فريدة وتنوّع جغرافي، أسهم في تحويلها إلى موقع تصوير مفتوح يستقطب شركات الإنتاج من مختلف أنحاء العالم.
وشهدت العُلا خلال الأعوام الماضية نشاطًا متصاعدًا في قطاع الإنتاج السينمائي، حيث استضافت تصوير عدد من الأعمال المحلية والدولية في مجالات الأفلام والبرامج والإنتاجات المرئية، مستفيدةً من بيئتها المتنوعة وتضاريسها الاستثنائية.
وتضم مبادرة “فيلم العُلا”، التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العُلا، مجمّع إستوديوهات متكامل، يُعد مركزًا إقليميًا لقطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ويقدم خدمات متقدمة تدعم مختلف مراحل الإنتاج.
ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الهادفة إلى تعزيز حضور المحافظة على خارطة الإنتاجات العالمية، وإتاحة الفرصة لصنّاع الأفلام لاكتشاف مواقع تصوير فريدة تجمع بين الطبيعة الخلابة والإرث التاريخي العريق.

