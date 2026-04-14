الفاو: أزمة مضيق هرمز تهدد بارتفاع عالمي في أسعار الغذاء

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” من أن استمرار تعطل الشحن عبر مضيق هرمز قد يؤدي إلى أزمة غذاء عالمية، بسبب نقص الطاقة والأسمدة.

وأوضحت المنظمة أن ذلك قد يرفع أسعار الغذاء ويخفض الإنتاج، داعية إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، وتمويل عبر صندوق النقد الدولي لتفادي تفاقم الأزمة.