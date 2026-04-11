القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز

القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز

السبت ١١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أن قواتها بدأت تهيئة الظروف اللازمة لإزالة الألغام من مضيق هرمز، حيث نفذت مدمرتان تابعتان للبحرية الأمريكية، مزودتان بصواريخ موجهة، عملياتٍ في المضيق.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان: «عبرت المدمرتان يو إس إس فرانك إي. بيترسون (DDG 121) ويو إس إس مايكل مورفي (DDG 112) مضيق هرمز، وعملتا في الخليج العربي، ضمن مهمة أوسع نطاقًا لضمان خلو المضيق تمامًا من الألغام البحرية التي زرعها سابقًا الحرس الثوري الإيراني».

سفن البحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ حرب إيران

المنظمة البحرية الدولية: أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز يتعارض مع قواعد القانون الدولي

وقال الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية: «لقد بدأنا اليوم عملية إنشاء ممر جديد، وسنشارك هذا المسار الآمن مع قطاع النقل البحري قريبًا لتشجيع حرية حركة التجارة».

ويُعد مضيق هرمز ممرًا بحريًا دوليًا وممرًا تجاريًا حيويًا يدعم الازدهار الاقتصادي الإقليمي والعالمي. وستنضم قوات أمريكية إضافية، بما في ذلك طائرات مسيرة تحت الماء، إلى جهود إزالة الألغام في الأيام المقبلة.

المستشار الألماني يبدي موافقة مشروطة على المشاركة في تأمين مضيق هرمز
سفن البحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ حرب إيران
مجلس الأمن يصوّت على نص لتأمين مضيق هرمز قبل انتهاء مهلة ترامب
الخارجية الفرنسية: 35 دولة مهتمة بضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز ورفض الرسوم
المنظمة البحرية الدولية: أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز يتعارض مع قواعد القانون الدولي
