ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة

الكويت: إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية

السبت ١١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الكويت العميد ناصر بوصليب، اليوم السبت، عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية

وأضاف بوصليب، خلال الإيجاز الإعلامي، أنه تم ضبط 24 مواطنا أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة.

وتابع “أنه تم رصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية واستلامها والاحتفاظ بها تمهيدا لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد”.

