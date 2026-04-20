“الملكية الفكرية” تعقد الاختبار التأهيلي المهني تمهيدًا لترخيص ممارسة أنشطة تقديم الخدمات

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

عقدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بمقرها في مدينة الرياض، الاختبار التأهيلي المهني لوكلاء الملكية الفكرية بمشاركة مجموعة من المتقدمين من مختلف مناطق المملكة؛ وذلك ضمن اشتراطات الحصول على ترخيص ممارسة أنشطة تقديم الخدمات بالملكية الفكرية نيابة عن الغير أمام الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة تعزيزًا لجهود الهيئة في تطوير البيئة التنظيمية وترسيخ الامتثال للأنظمة واللوائح، بما يضمن تهيئة المجال لممارسة الأنشطة المهنية وفق أعلى معايير الجودة، وبناء كفاءات وطنية مؤهلة تقدم خدماتها باحترافية عالية.
ويهدف الاختبار التأهيلي إلى ضمان استيفاء المتقدمين للمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص وممارسة أنشطة تقديم الخدمات بالملكية الفكرية بصفته وكيلًا أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية، من خلال تطبيقات وأمثلة واقعية تكفل تمكين المستفيدين من الحصول على أفضل الخدمات الممكنة من قبل المرخصين في مجالات الملكية الفكرية المختلفة.

قد يهمّك أيضاً
من الأسواق إلى المنصات الرقمية.. السعودية تعزز رقابتها في حقوق الملكية الفكرية

من الأسواق إلى المنصات الرقمية.. السعودية تعزز رقابتها في حقوق الملكية الفكرية

السعودية تتصدر المؤشرات العالمية في تعزيز بيئة الملكية الفكرية

السعودية تتصدر المؤشرات العالمية في تعزيز بيئة الملكية الفكرية

وتسعى الهيئة من خلال هذا الاختبار التأهيلي المهني إلى تحفيز الراغبين والممارسين للحصول على التأهيل لممارسة أنشطة تقديم الخدمات بالملكية الفكرية، بما يسهم في رفع موثوقية الخدمات المقدمة للمستفيدين ويرتقي بمنظومة الملكية الفكرية في المملكة.
ويمكن للراغبين التقدّم بطلب الحصول على الترخيص عبر بوابة الهيئة للخدمات الإلكترونية، فور استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية.

