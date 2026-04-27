الملك تشارلز وكاميلا يصلان واشنطن في زيارة دولة

وصل الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا إلى واشنطن، الإثنين، في زيارة دولة تستمر حتى 30 أبريل، وسط أجواء سياسية متوترة على خلفية الحرب مع إيران، وبعد حادث أمني شهدته مأدبة عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور دونالد ترامب.

وهبطت الطائرة الملكية في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، حيث جرى استقبال رسمي للثنائي الملكي فور وصولهما.

وكان قصر قصر باكنغهام قد أكد، عبر متحدث رسمي، أن الزيارة ستُنفذ وفق جدولها المخطط رغم الحادث الأمني المرتبط بمحاولة اقتحام العشاء.

وفي تصريحات لقناة فوكس نيوز، وصف ترامب الملك تشارلز بأنه “رجل عظيم وشجاع”، مشيدًا بتمثيله لبلاده.

من جانبه، عبّر الملك عن ارتياحه لسلامة ترامب وزوجته ميلانيا ترامب وبقية الحضور، فيما أشار السفير البريطاني لدى واشنطن كريستيان ترنر إلى أن الرئيس الأمريكي متحمس للزيارة، التي تأتي في إطار تبادل الزيارات الرسمية بعد الاستقبال الذي حظي به في بريطانيا العام الماضي.