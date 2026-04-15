المملكة تعزي حكومة وشعب تركيا في ضحايا حادث المدرسة في كهرمان مرعش

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيقة، إثر وفاة عددٍ من الأشخاص جراء حادث في مدرسة بمدينة كهرمان مرعش.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع الجمهورية التركية، وشعبها الشقيق في هذا المصاب، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.