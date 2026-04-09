الناتو: ترامب ينتظر من حلفائه تحركات ملموسة بشأن هرمز

الجمعة ١٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
الناتو: ترامب ينتظر من حلفائه تحركات ملموسة بشأن هرمز
المواطن - فريق التحرير

بعدما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واصفاً إياه بأنه “مخيب للآمال”، رد الأخير.

ورأت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي، أليسون هارت، أن ترامب يتوقع من حلفائه في الناتو التزامات ملموسة للمساهمة في تأمين مضيق هرمز، وذلك بعد محادثاته مع الأمين العام للحلف مارك روته.

وأوضحت هارت أن روته أطلع الشركاء على ما دار في لقاءاته بواشنطن، مضيفة أنه من الواضح أن واشنطن تنتظر تعهدات وإجراءات ملموسة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

جاء هذا بعدما نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول كبير في الناتو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت من الحلفاء الأوروبيين تقديم خطط عملية خلال أيام.

