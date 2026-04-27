النفط عند أعلى مستوى في أسبوعين

صعدت أسعار النفط بنحو 3% الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوعين، مع استمرار محدودية الشحنات عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى شحّ الإمدادات النفطية العالمية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار، بنسبة 2.8%، لتسجل 108.23 دولارات للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.97 دولار، بنسبة 2.1% إلى 96.37 دولارًا.
ويرتفع بذلك برنت لليوم السادس على التوالي للمرة الأولى منذ مارس 2025، مسجلًا أعلى مستوى إغلاق له منذ السابع من أبريل، وفي المقابل، أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند أعلى مستوى له منذ 13 أبريل.