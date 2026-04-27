النفط عند أعلى مستوى في أسبوعين

صعدت ‌أسعار النفط بنحو 3% الاثنين، مسجلة أعلى ⁠مستوى لها في أسبوعين، مع استمرار محدودية الشحنات عبر مضيق هرمز، ⁠مما أدى إلى شحّ الإمدادات النفطية العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار، بنسبة 2.8%، لتسجل ⁠108.23 دولارات للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.97 دولار، بنسبة 2.1% إلى 96.37 دولارًا.

ويرتفع بذلك برنت لليوم السادس على التوالي للمرة الأولى منذ مارس 2025، مسجلًا أعلى مستوى إغلاق له منذ ​السابع من أبريل، وفي المقابل، أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‌عند أعلى مستوى له منذ 13 أبريل.