النفط يرتفع 3% عند التسوية “فيفا” يقرّ عقوبة الطرد للاعبيين حال تغطية أفواههم في مواجهة الخصم ضبط رتب وأنواط عسكرية مخالفة في القصيم الدفاع المدني يخمد حريقًا في مركبة بالخبر الهلال يفوز على ضمك بهدف دون رد في دوري روشن القبض على مقيم لنشره إعلانات تصاريح حج وهمية ومضللة بمكة المكرمة الصحة النفسية في بيئة العمل تنتج بيئة عمل أكثر أمانًا وإنتاجية واستدامة مؤسسية سلمان للإغاثة يوزّع 496 سلة غذائية في ريف دمشق بسوريا بالفيديو.. تعادل نيوم والحزم في دوري روشن الجيش اللبناني يعلن إصابة 2 من عناصره إثر استهداف إسرائيلي
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% عند التسوية الثلاثاء مع استمرار المخاوف من شح المعروض جراء إغلاق مضيق هرمز.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 3.03 دولارات بنسبة 2.8% إلى 111.26 دولارًا للبرميل عند التسوية.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 3.56 دولارات بنسبة 3.7% إلى 99.93 دولارًا للبرميل.