النفط يرتفع 3% عند التسوية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ‌3% عند التسوية الثلاثاء مع استمرار المخاوف من شح ‌المعروض جراء إغلاق مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ‌تسليم يونيو 3.03 دولارات بنسبة 2.8% إلى 111.26 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 3.56 دولارات بنسبة 3.7% إلى 99.93 دولارًا للبرميل.