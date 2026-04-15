الهيئة السعودية للمياه تغلق 8 محطات مخالفة بعد أكثر من 5 آلاف جولة

كثفت الهيئة السعودية للمياه جولاتها الرقابية على أنشطة خدمات المياه اللاشبكية (ناقلات المياه ومحطات التعبئة)، وذلك عقب انتهاء المهلة الإلزامية الممنوحة لملاك ومشغلي محطات تعبئة المياه بتاريخ 31 مارس 2026 لتصحيح أوضاعهم والحصول على التراخيص النظامية.

وأوضحت الهيئة أن الجولات المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 12 أبريل 2026 بلغت 5.556 جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة، أسفرت عن رصد 1.646 حالة مخالفة، إضافة إلى إغلاق 8 محطات تعبئة لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، مبينةً أن غرامة مزاولة نشاط محطات التعبئة دون ترخيص تبدأ من 40 ألف ريال.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تنظيم النشاط والارتقاء بجودة خدمات المياه، بما يضمن وصول مياه آمنة وموثوقة للمستفيد، والحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على جودة الخدمة.

وشددت على أن الإجراءات المتخذة لم تؤثر على استمرارية الإمدادات، مع توفر البدائل النظامية التي تلبي احتياجات المستفيدين، مؤكدةً استمرار تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت الهيئة جميع الممارسين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، والحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم وفق الأطر النظامية المعتمدة.