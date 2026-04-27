امتلاك حقوق الملكية الفكرية يرفع قيمة المنشآت 65%

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أن امتلاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لحقوق الملكية الفكرية يسهم في رفع قيمتها الاقتصادية بنسبة تصل إلى 65% مقارنة بغيرها، مشيرًا إلى أن جاذبيتها الاستثمارية تتضاعف بنحو 5 أضعاف عند امتلاك براءة اختراع، و6 أضعاف عند امتلاك علامة تجارية، فيما تصل إلى 10 أضعاف عند الجمع بينهما.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت ضمن فعاليات “أسبوع الابتكار”، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” واختتم أعماله أمس، بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية.

وأشار الدكتور السويلم إلى ارتفاع مستوى الوعي بالملكية الفكرية في المملكة من 52% في عام 2018م إلى أكثر من 70% حاليًا، فيما ارتفع مستوى الامتثال من 54% إلى 71%، في مؤشر على تنامي إدراك أهمية حماية الحقوق الفكرية.

وأكد رئيس الهيئة أن الملكية الفكرية تُعد ركيزة اقتصادية مهمة أسهمت في تأسيس العديد من المنشآت داخل المملكة، ومكّنت المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رفع قيمتها وتوسعها إلى أسواق أخرى.

وشهدت فعاليات “أسبوع الابتكار” تنظيم 9 مجالس حوارية و51 لقاءً رياديًا، إلى جانب أكثر من 1380 جلسة استشارية، بمشاركة 72 جهة من القطاعين العام والخاص، وحضور تجاوز 2345 من رواد الأعمال والمهتمين بالابتكار.

ويأتي تنظيم الأسبوع امتدادًا لجهود “منشآت” في تمكين رواد الأعمال وفتح آفاق استثمارية نوعية في القطاعات الواعدة، بما يسهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.