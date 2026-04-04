اندلاع حريق بمنشآت تخزين لشركات نفطية أجنبية بالعراق بعد هجوم بمسيرات

اندلع حريق في مجمع شركات نفط في “البرجسية” بمحافظة البصرة جنوب شرقي العراق، جراء سقوط طائرة مسيرة، دون تقديم معلومات عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار.

يذكر أن وكالة الأنباء العراقية أعلنت في 31 مارس، عن تحطم طائرة مسيرة في حقل نفط “غرب القرنة-1” في محافظة البصرة.

فيما أفادت مصادر أمنية لرويترز بأن حريقاً اندلع في وقت مبكر من اليوم السبت في منشآت تخزين تابعة لشركات نفطية أجنبية غربي مدينة البصرة في العراق عقب هجوم بطائرات مسيرة.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية متصاعدة عقب انهيار قطاع النفط نتيجة الحرب في إيران، ما زاد الضغوط على الحكومة التي تكافح للسيطرة على تداعيات الصراع المتصاعد.

وانخفضت صادرات النفط العراقية من 3.4 مليون برميل يومياً إلى نحو 250 ألف برميل منذ بدء الحرب، مع وصول خزانات التخزين إلى مستويات حرجة، بعد أن أغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، ما قطع الطريق البحري الرئيسي للتصدير، وقد تراجعت الإنتاجية بما يقارب ثلاثة أرباع مستوى الإنتاج السابق.

الحكومة العراقية الحالية، المكلفة بإدارة الأزمة، تملك صلاحيات محدودة، وما زالت في السلطة منذ خمسة أشهر بعد الانتخابات العامة الأخيرة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”.

كما تكافح الإدارة العراقية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ضد ضربات أميركية استهدفت ميليشيات مدعومة من إيران على أراضيها، في إطار ما وصفه المسؤولون الأميركيون ب “الجبهة الظلية للحرب الإيرانية” داخل العراق، وقد قتل سبعة جنود عراقيين هذا الأسبوع في هجوم أميركي على قاعدة عسكرية.

ويشير الاقتصاديون إلى أن فشل العراق في تحديث وتنويع اقتصاده خلال العقدين الماضيين جعله عرضة بشكل خاص لهذه الاضطرابات.

ويعتبر العراق من أكثر الدول اعتماداً على النفط في العالم، حيث تشكل عائدات الخام نحو 90% من ميزانية الدولة، كما يعتمد بشكل كبير على الواردات لتغطية 90% من السلع الاستهلاكية والغذاء والدواء، وغالبها يمر عبر مضيق هرمز.